РИАМО - 8 ноя. На дорогах Москвы за минувшую неделю случилось 113 ДТП, в которых травмировались 125 человек, погибли 9 человек, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Самыми частыми видами дорожных аварий остаются наезды на пешеходов (50 ДТП) и столкновения машин (43 ДТП).

За минувшую неделю самым аварийным днем стало 3 ноября. В этот день произошло 25 ДТП, в которых погибли 2 человека, еще 27 получили ранения. На прошлой неделе число наездов на пешеходов вновь превысило количество столкновений авто.

Столичным водителям напомнили, что на дороге нужно быть очень внимательными, особенно у пешеходных переходов. Также автолюбителям не стоит забывать о необходимости снижать скорость, а пешеходам - удостовериться, что их пропускают.