РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 ноя. Участок детсада-долгостроя в микрорайоне Красная горка Подольска направили для постановки на кадастровый учет, сообщил депутат округа Сергей Кулев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По обращению жителей микрорайона Красная горка Кулев провел встречу по вопросу возобновления строительства детского сада. Среди участников были зампред комитета по строительству и архитектуре администрации округа Ирина Ершова, представитель подрядчика ООО «Триумф», заведующая детсадом №30 Марина Куцый и жители. Строительство детсада возобновилось в третьем квартале 2021 года. Темпы вызывают у жителей опасения.

В связи с тем, что построенное здание детсада выходит за границы земельного участка и за границы «красных линий», комитетом по строительству и архитектуре была разработана новая схема перераспределения земельного участка, утверждена постановлением главы округа, разработан межевой план и направлен для постановки новообразованного земельного участка на кадастровый учет. Также для решения этих вопросов администрацией подготовлен проект постановления об отмене проекта планировки и проекта межевания территории.

Большой проблемой является газопровод, проходящий по территории детского сада, необходимость выноса которого уже решается достаточно долгий период времени. Однако в настоящее время от АО «Мособлгаз» получена актуальная стоимость договоров о компенсации потерь по выносу газопровода с целью разработки нормативно-правового акта на выполнение этих работ.

По итогу встречи была достигнута договоренность о дальнейшем взаимодействии с целью информирования жителей и контроля выполнения работ.