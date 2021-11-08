РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 8 ноя. Депутат Мособлдумы Николай Черкасов попробовал родниковую воду и осмотрел прилегающую территорию около источника в деревне Еремино Щелкова, сообщает пресс-служба местного отделения ВПП «Единая Россия».

Проверка прошла в рамках проекта «Чистая страна». Данный родник был благоустроен по программе губернатора «Родники Подмосковья». Работы по благоустройству были завершены в ноябре прошлого года. Сейчас родник находится в хорошем состоянии, нарушений не выявлено.

«Гостей там встречают благоустроенный настил и место для отдыха. Навес поможет укрыться в непогоду. Благоустройство выполнено по программе губернатора Московской области «Родники Подмосковья» во взаимодействии с благотворительным фондом «Экология для всех». Стильный проект неплохо вписался в пейзаж – родник расположился прямо у подножья древней сосны с живописнейшими корнями», – сказал Николай Черкасов.

Помимо основных работ по региональной программе в прошлом году администрация округа своими силами благоустроила территорию вокруг источника. Почистили реку Ширенку, из русла убрали мусор. Также привели в порядок лестницу и обустроили парковку.