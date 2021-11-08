РИАМО - 8 ноя. С начала 2021 года в лесах Подмосковья убрали 1 498 аварийных деревьев, находящихся вблизи населенных пунктов, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«К аварийным деревьям относятся деревья с наличием структурных изъянов, в том числе гнилей, обрыва корней, опасного наклона, которые способны привести к падению всего дерева или его части, что может причинить ущерб государственному, муниципальному имуществу, а также здоровью и имуществу граждан», - сказал зампред правительства Подмосковья - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он отметил, что уборка аварийного дерева проводится в том случае, если оно находится на расстоянии не далее 100 метров от населенного пункта.

По словам председателя комитета лесного хозяйства Подмосковья Елены Казимир, в начале года к уборке было запланировано 400 аварийных деревьев, однако сильные ветра и дожди вызвали необходимость существенно увеличить план мероприятий по уборке деревьев.

«Благодаря внесенным изменениям в законодательную базу, мы сократили и сроки выполнения мероприятия. После обследований и составления актов теперь нет необходимости согласовывать одно аварийное дерево с федеральными службами – мы сразу берем его в работу», - рассказала Казимир.

До конца 2021 года в лесах Подмосковья планируют убрать еще около 1 тыс. аварийных деревьев.