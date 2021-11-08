РИАМО - 8 ноя. В России на 66% по сравнению с осенью прошлого года вырос спрос покупателей на одежду для собак, которая рассчитана на холодную погоду, сообщает Газета.ru.

Такие данные следуют из исследования сервиса «Авито Доставка».

Средняя цена комплекта на холодную погоду для собаки составила 500 рублей, она осталась такой же, как в прошлом году.

Кроме того, жители страны стали чаще интересоваться свитерами и костюмами для кошек, которые создают для питомцев короткошерстных и лысых пород. Спрос на этот вид товара увеличился на 58% по сравнению с 2020 годом. При этом средняя цена на одежду для кошек выросла на 13% и составила 450 рублей.

По оценке специалистов, самый большой интерес хозяев домашних животных в стране отмечается в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.