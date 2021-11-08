РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 ноя. Накануне празднования Дня сотрудника органов внутренних дел полицейские Домодедова навестили ветеранов подразделения и семьи погибших коллег и товарищей, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

Сотрудники отделов по работе с личным составом, уголовного розыска, патрульно-постовой службы, тылового обеспечения, а также руководящий состав службы участковых уполномоченных полиции и отдела полиции по обслуживанию микрорайонов Авиационный и Барыбино посетили 9 семей ветеранов органов внутренних дел. Также полицейские навестили семьи товарищей и коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Стражи порядка обсудили социальные вопросы и гарантии, предложили необходимую помощь в решении имеющихся проблем. В беседе с ветеранами сотрудники полиции поблагодарили их за вклад в укрепление законности, общественного порядка и безопасности округа.

В завершение встречи гости вручили подарки и пожелали ветеранам, вдовам и родителям погибших сотрудников ОВД крепкого здоровья, долголетия и благополучия.

8 ноября в России отмечают День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России. 10 ноября - День сотрудников ОВД.