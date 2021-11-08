РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 ноя. Социальные карты жителей Люберец старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, временно заблокировали с 8 ноября до улучшения эпидобстановки. Если гражданин привит, а его соцкарту заблокировали, ему надо обратиться в МФЦ или управление соцзащиты, сообщили в Люберецком окружном управлении социальной защиты населения.

На основании постановления губернатора Московской области с 8 ноября до улучшения эпидемиологической обстановки на территории Подмосковья заблокированы социальные карты жителя Московской области гражданам в возрасте старше 60 лет и гражданам, имеющим хронические заболевания, указанные в приложении к постановлению губернатора региона №108-ПГ.

На граждан, имеющих специальный QR-код, подтверждающий действие сертификата о вакцинации от Covid-19, ограничение не распространяется.

Если у гражданина заблокирована социальная карта жителя Московской области, но при этом электронный сертификат с QR-кодом имеет статус «действителен», то его копию можно передать в ближайшее отделение МФЦ или в Люберецкое окружное управление социальной защиты населения по адресу: г. Люберцы, ул. Мира, д. 7А. В течение 2-3 суток вопрос по разблокировке социальной карты будет решен.

Подробности можно получить по телефонам горячей линии Люберецкого окружного управления соцзащиты населения: 8(495)554-21-12, 8(495)554-93-66, 8(926)499-90-59. Адрес электронной почты: L5033@mosreg.ru.

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