РИАМО - 8 ноя. На реализацию госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» в 2022 году выделят более 125 млрд рублей, деньги распределят на 8 разнонаправленных подпрограмм, сообщает пресс-центр Мособлдумы.

«Среди стратегических приоритетов - развитие первичного звена здравоохранения и, соответственно, ранней диагностики заболеваний, повышение технической оснащенности учреждений здравоохранения всех уровней, а также привлечение хороших специалистов на работу», - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По словам председателя комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрея Голубева, в 2022 году в регионе продолжится обновление медицинского оборудования. Кроме того, более 14 млрд рублей будет направлено на лекарственное обеспечение и расходные материалы.

«Под особым вниманием развитие первичного звена здравоохранения - на это будет направлено свыше 19 млрд рублей. Деньги пойдут, в частности, на развитие материально-технической базы детских поликлиник», - сказал Голубев.

Он отметил, что одна из главных задач, стоящих перед областной сферой здравоохранения, - привлечение новых кадров. На это в 2022 году будет выделят более 1,7 млрд рублей. Большая часть средств пойдет на подготовку средних медицинских кадров, врачей и ординаторов.