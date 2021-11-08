РИАМО - 8 ноя. Городские службы столицы готовы к ухудшению погодных условий, специалисты постоянно следят за состоянием трасс, тоннелей и мостков, сообщает пресс-служба комплекса горхозяйства города.

Московский регион ожидает холодный фронт, температура опустится ниже нуля. Прогнозируется образование гололедицы. С 21:00 в понедельник ожидаются дождь, снег, усиление ветра до 17 м/с, переход температуры воздуха через 0 градусов.

Дороги обработают от гололеда при необходимости. Вся городская техника перешла на зимний режим работы. Водителей попросили быть как можно более внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Также им напомнили, что использование летних шин при таких погодных условиях может привести к ДТП.