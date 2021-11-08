РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 ноя. Готовность школы в жилом комплексе «Серебрица» в подмосковном Красногорске составляет около 40%, сообщил заместитель главы администрации горокруга Тимур Магомедов.

Магомедов проинспектировал ход строительства детского сада и школы в ЖК в понедельник.

«Школа стоит по вводу на июль 2022 года. Готовность порядка 40%», - сказал Магомедов.

По его словам, на объекте в настоящее время трудятся порядка 50 рабочих. Этого количества недостаточно.

«Нас уверяют, что в ближайшее время усилят дополнительно подрядными организациями, и в зиму мы зайдем с закрытым контуром. На объект подадут тепло, и здесь начнут отделочные работы», - добавил Магомедов.

Школа в жилом комплексе «Серебрица» рассчитана на 850 учащихся. Открытие запланировано на сентябрь 2022 года.

По словам Магомедова, строительство всего ЖК близится к завершению. Последние 2 корпуса должны быть сданы в нынешнем году.