РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 ноя. Депутат Госдумы, лидер «Молодой Гвардии» Московской области Александр Томачев вручил грамоту и памятную медаль президента РФ Георгию Николаеву, который возглавляет в Люберцах штаб волонтеров и является заместителем руководителя местного отделения МГЕР, сообщает пресс-служба местного отделения партии.

Награждение состоялось в рамках окружного заседания МГЕР в Люберцах. На встрече присутствовали руководители и активы отделений МГЕР 121 избирательного округа - из Котельников, Дзержинского, Жуковского, Раменского, Бронниц и Люберец. Также на слете обсудили перспективы помощи медицинским организациям в борьбе с коронавирусной инфекцией, работу проектных офисов и предстоящий день рождения организации - 16 ноября.

Высокую награду Николаеву присудили за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Целью данной кампании является поддержка социальных инициатив, направленных на улучшение качества жизни людей. Особая роль в ней принадлежит добровольцам, оказывающим помощь населению в период пандемии.

Толмачев подчеркнул, что работа в штабах округа выстроена слаженно.

«Волонтерские штабы даже в то время, когда ситуация с коронавирусом улучшалась, не прекращали свою работу, продолжали быть на связи, помогать тем, кому эта помощь необходима. За 1,5 года мы набрались опыта, знаем, как работать в условиях эпидобстановки, так что и дальше оперативно реагируем на обращения жителей, помогаем старшему поколению, людям с хроническими заболеваниями и ограничениями по здоровью, многодетным семьям, каждому, кому в столь непростое время не обойтись без поддержки», - отметил Толмачев.