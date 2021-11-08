РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 ноя. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража» после похищения автомобиля Land Cruiser из автосалона в Балашихе, сообщили «РИАМО в Балашихе» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 5 ноября в одном из автосалонов, расположенных на шоссе Энтузиастов в Балашихе. Предполагаемый угонщик открыл дверь автомобиля Land Cruiser, завел его и беспрепятственно уехал.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». В настоящий момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия», - сообщили в пресс-службе.