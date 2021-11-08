РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 ноя. Специалисты проработают отдельные технические решения по выносу сетей магистральной канализации вдоль Комсомольской улицы в Подольске, сообщил замглавы администрации округа по ЖКХ Владислав Лукьяненко в своем Instagram-аккаунте.

Представителями администрации округа, министерства ЖКХ Московской области, МУП «Водоканал» и подрядных организаций 7 ноября было проведено рабочее совещание по вопросам завершения и качества работ по комплексному выносу сетей магистральной канализации вдоль улицы Комсомольской под железной дорогой.

Данный коллектор пропускает более 50% всех стоков Подольска на очистные сооружения.

На совещании были даны поручения о необходимости проработки отдельных технических решений и консультаций с производителями запорной арматуры.