РИАМО - 8 ноя. На севере Москвы, в Головинском районе, появится 16 стартовых площадок по реновации, которые дадут возможность возвести свыше 150 тыс. кв. м жилья, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, площадки подобрали для организации волнового переселения по программе.

«Более 150 тыс. «квадратов» жилья для переселенцев по программе реновации построят в Головинском районе на севере Москвы в ближайшие три года. Сейчас под эти цели в районе подобрано 16 «стартовых» площадок. В 3 дома уже заселяются жители ближайших пятиэтажек, еще одну новостройку должны передать под заселение до конца года. Всего до 2024 года в Головинском переселят 5 тыс. человек», - заявил Андрей Бочкарев.

Он добавил, что инвесторы передадут под реновацию в районе часть площадей в своих проектах.

По словам владельца «РГ-Девелопмент» Сергея Шумея, в рамках строительства нового ЖК в Головинском районе застройщик передаст фонду реновации квартиры для переселения более 200 москвичей.

«Компания РГ-Девелопмент» активно участвует в программах правительства Москвы, в том числе и в реновации. В рамках строительства ЖК «Михалковский» в Головинском районе предполагается возведение более 4,2 тыс. кв. м. квартир под переселение. Мы планируем, что к середине 2025 года более 200 москвичей получат новое жилье в современном комплексе с благоустроенной придомовой территорией, детскими и спортивными площадками, подземным паркингом и коммерческой недвижимостью на первых этажах зданий», – сказал он.

Ранее власти города говорили о том, что до 2024 года в Головинском районе собираются расселить 18 домов.

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