РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 ноя. Открытие детского сада в жилом комплексе «Серебрица» в подмосковном Красногорске запланировано на март 2022 года, сообщил заместитель главы администрации горокруга Тимур Магомедов.

Магомедов в понедельник проинспектировал ход строительства детского сада и школы в ЖК. По словам заместителя главы, строительство всего ЖК близится к завершению. Последние 2 корпуса должны сдать в нынешнем году.

«Детский сад должен быть введен в эксплуатацию в декабре нынешнего года. Задача реальная, но коллегам-строителям нужно усиливаться, на что мы им и указали», - сказал Магомедов.

В настоящий момент наблюдается отставание по темпу отделочных работ. На объекте трудятся порядка 40 рабочих.

«Мы договорились, что в течение недели добавят еще порядка 40 человек. Мы через 2 недели приедем, посмотрим, какая динамика», - добавил Магомедов.

Детский сад рассчитан на 250 воспитанников. Его открытие запланировано на март 2022 года.