РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 8 ноя. В Щелковском историко-краеведческом музее 11 ноября состоится открытие выставки «Взгляд в колодец истории», сообщается в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

На выставке будут представлены работы 2 художников - Людмилы и Василия Ермиловых. Там можно будет увидеть графические работы, выполненные в техниках ксилографии и линогравюры, а также художественные изделия из дерева.

Выставка продлится до 5 декабря. Все вопросы можно уточнить по телефону: 8(496)566-46-30.