РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 ноя. В парке «Наташинские пруды» и Центральном парке городского округа Люберцы на минувшей неделе провели ремонт детских игровых площадок, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В ежедневном режиме ведутся работы по содержанию парковых территорий. На прошедшей неделе отремонтировали детские игровые площадки в Центральном парке и в парке «Наташинские пруды», провели замену урн и уборку летней парковой мебели. На постоянной основе ведутся работы по уборке и вывозу мусора с парковых территорий», – отметил Ружицкий.

Он добавил, что с 1 по 7 ноября поступило 10 обращений от жителей, из них по системе МСЭД – 3, по системе ЕЦУР – 7. Все обращения были закрыты в регламентные сроки.

«С 1 по 7 ноября сотрудники парков провели 7 мероприятий в режиме онлайн. На текущей неделе запланировано 10 культурно-массовых мероприятий. Все они пройдут с соблюдением обязательных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции», – подчеркнул Ружицкий.