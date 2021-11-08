РИАМО - 8 ноя. Московские следователи закончили расследование уголовного дела по факту смерти Софьи Конкиной, дочери заслуженного артиста РФ Владимира Конкина, сообщается на сайте СК РФ.

Инцидент произошел 22 сентября в бассейне фитнес-клуба «Джамп» в Москве. В больницу была доставлена женщина с диагнозом «утопление».

Специалисты в ходе расследования выяснили, что в клубе не было медицинского персонала и дежурного инструктора по плаванию.

Учредителя и управляющую ООО «Фитнес-клуб «Джамп» Анну Андриановну обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (ст. 238 УК РФ). Ей запретили заниматься определенной деятельностью.

Для обеспечения заявленного потерпевшим Конкиным гражданского иска арестовано имущество обвиняемой стоимостью 11 млн рублей. Дело собираются передавать в суд.

София Конкина — младшая из троих детей заслуженного артиста России Владимира Конкина.