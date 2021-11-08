РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 ноя. Тремя подъемными механизмами для удобства маломобильных граждан оснастят до конца текущего года надземный переход на ж/д станции Балашиха, такие же подъемники появятся на станциях Горенки и Стройка, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

25 октября на станции Балашиха открыли новую платформу с надземным пешеходным переходом. На участке от станции Стройка до Балашихи запустили второй главный путь, что позволило увеличить число поездов. Между Москвой и Балашихой начали курсировать 4 дополнительных поезда, а 12 декабря планируется добавить еще 8 электричек.

Ранее жители округа пожаловались, что по надземному переходу через ж/д пути станции трудно пройти маломобильным гражданам, мамам с колясками и пожилым людям.

«Надземный переход на станции Балашиха оборудуют 3 подъемными механизмами для удобства маломобильных граждан до конца этого года. Ранее небезопасный одноуровневый пешеходный переход, где не было световой и звуковой сигнализации, демонтировали. Вертикальные подъемные механизмы оборудуют по просьбам жителей, которым неудобно пользоваться надземным переходом», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, для удобства пассажиров подъемными механизмами оснастят переходы на станциях Горенки и Стройка.

До установки подъемных механизмов у надземного перехода в Балашихе дежурят сотрудники железной дороги, которые помогают маломобильным пассажирам и пассажирам с детскими колясками пользоваться переходом.

Ежедневно станцией Балашиха пользуется более 3 тыс. человек.