РИАМО - 8 ноя. Школу, рассчитанную на 825 учеников, построят в Зарайске около Московской улицы в 2024 году, соответствующий пакет документов сформирован и подан для проведения конкурса на поиск исполнителя, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новая школа включит в себя специализированные кабинеты и лаборатории, спортивные и актовые залы, творческие студии и мастерские.

Кроме того, на прилегающей территории появятся физкультурно-спортивная зона с площадками для подвижных игр, учебно-опытная и хозяйственная зоны, места отдыха для учащихся, а также площадка для общешкольных мероприятий.

Сообщается, что конкурсные процедуры будут проводиться в рамках единой закупки на строительство и проектирование. По ее результатам подрядчик сможет оперативно подготовить проектную документацию и сразу приступить к строительству объекта, что позволит сократить общий срок строительства.

Школу построят в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств.