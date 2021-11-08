РИАМО - 8 ноя. 9 ноября в Москве ожидается снег, при этом на газонах и в парках он может образовать покров высотой до 1 см, сообщается на сайте «Метеоновости».

При прохождении холодного фронта в столице под утро 9 ноября дождь перейдет в мокрый снег. Также на дорогах ожидается гололедица.

Снег, дождь и понижение температуры будут сопровождаться ветром с порывами до 12-17 м/с, что усилит дискомфорт от погоды.

Ранее жителей Московского региона предупредили об ухудшении погоды с вечера 8 ноября до утра 9 ноября. В такую погоду все участникам дорожного движение – водителям и пешеходам – следует соблюдать осторожность и быть предельно внимательными.