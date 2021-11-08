РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 ноя. Подрядная организация приведет в порядок около 90 сельских водозаборных колодцев в Подольске в текущем году, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Комитет по ЖКХ администрации городского округа ежегодно заключает муниципальный контракт на очистку и содержание муниципальных водозаборных колодцев шахтного типа. Содержание и текущий ремонт колодцев – комплекс мероприятий, обеспечивающих получение чистой воды в нужном объеме.

В зависимости от материала и состояния стенок выбирается вид мероприятий, восстанавливающих уровень воды, герметичность шахты, оголовка. В текущем году на территории округа подрядной организацией ведутся работы по очистке, дезинфекции и ремонту 86 шахтных колодцев, расположенных в сельских населенных пунктах.

Работы включают в себя очистку внутренних стен шахт колодцев; очистку донного фильтра; герметизацию и дезинфекцию. В настоящее время на 26 колодцах уже были установлены новые колодезные домики.