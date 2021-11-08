РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 ноя. Налоговики подмосковного Подольска пояснили причины, по которым у горожан могут измениться суммы по налоговым выплатам в 2021 году, сообщили в пресс-службе Межрайонной ИФНС №5 по Московской области.

Поскольку расчет налогов на имущество проводится исходя из налоговых ставок, льгот и налоговой базы, причины изменения величины налогов в конкретной ситуации можно уточнить в налоговой инспекции или в контакт-центре ФНС России по телефону: 8(800)222-22-22. С информацией о налоговых ставках и льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Рост транспортного налога может обуславливаться следующими причинами: изменение налоговых ставок и (или) отмена льгот; применение повышающих коэффициентов при расчете налога за легковые автомашины средней стоимостью от 3 млн руб. согласно размещенному на сайте Минпромторга России перечню легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб. для налогового периода 2020 года; наличие иных оснований.

Земельный налог может увеличиться из-за изменения налоговых ставок или отмены льгот, изменения кадастровой стоимости земельного участка и иных оснований. Налог на имущество физлиц – из-за изменения кадастровой стоимости объекта недвижимости, изменения налоговых ставок или отмены льгот.