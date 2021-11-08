РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 ноя. Ремонт фасада на доме по улице Холодова в микрорайоне Климовск Подольска планируют завершить к середине декабря, сообщил депутат округа Олег Паскарь.

Паскарь совместно с замначальника ТУ «Климовск» Романом Ермаковым, представителями администрации округа, ГЖИ и подрядчиками провел встречу по завершению работ на фасаде дома №10/6 на улице Холодова. Сроки ремонта сорваны из-за недостаточного количества работников на объекте.

«В настоящее время идут работы по ремонту балконов, а дальше будет доделан фасад. Обещают закончить при благоприятных погодных условиях к середине декабря. Но уже сейчас начали применять материалы, которыми можно работать при таких температурных режимах», - написал Паскарь на своей странице в соцсети «ВКонтакте».