РИАМО - 8 ноя. В этом году в Подмосковье обустроили 229 детских площадок, также ведутся работы по комплексному благоустройству дворовых территорий, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«229 детских площадок было установлено в этом году. Это разнообразные тематики: замок, море, лес. Все, что очень нравится детям», — сказал Хайкин на совещании губернатора Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами административных округов.

Хайкин отметил, что также проводится комплексное благоустройство дворовых территорий. В настоящее время в работе находится 44 объекта, их планирует закончить 30 ноября этого года.

«Мы каждый год благоустраиваем около 10% дворов. На этот год у нас был план 630 дворов. Ремонт асфальта в 392 дворах, где была субсидия, уже завершен», — добавил министр.

Так, в рамках благоустройства были установлены новые элементы освещения, лавочки, урны и инфостенды.

Кроме того, в Ногинске, Воскресенске, Сергиевом Посаде и Коломне специалисты уже установили карусели, а в Волоколамске и Чехове – закончат их установку к 30 ноября этого года.

Другие работы по благоустройству

На совещании Хайкин сообщил о ходе реализации программы «Светлый город».

«Также мероприятия в рамках благоустройства – это «Светлый город», где очень большой запрос на освещение улиц. 335 объектов у нас было реализовано в этом году – это почти 12 тыс. светильников», — сказал министр.

Новые элементы освещения появились на улицах, в парках и скверах. Для этого специалисты протянули 338 км кабельных линий. Кроме того, до декабря в Подмосковье планируется оснастить архитектурно-художественной подсветкой 18 объектов.

Также в регионе привели в порядок около 24 тыс. лавочек и скамеек во дворах жилых домов и около подъездов.

«Новое мероприятие этого года - очень большой запрос среди жителей получили «народные тропы». Это коммуникации к детским садам, автобусным остановкам», — сказал Хайкин.

На данный момент в Подмосковье обустроили 996 «народных троп». ​