РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 ноя. В подмосковной Балашихе прививки от коронавирусной инфекции сделали почти 280 тыс. человек, сообщается в Instagram-аккаунте Балашихинской областной больницы.

Вакцинация от Covid-19 стартовала в Подмосковье в декабре 2020 года. Мобильные бригады по вакцинации от инфекции продолжают свою работу в Балашихе в прежнем режиме.

В ТЦ «Светофор» выездная бригада работает по субботам с 10:00 до 15:00; в ТЦ «Глобус» - с понедельника по четверг, а также в воскресенье с 13:00 до 18:00; в ТЦ «Юнион» - по четвергам с 16:00 до 20:00.

Мобильные точки вакцинации в МФЦ в мкрн Железнодорожный на ул. Советской, 57 и центральном офисе в Балашихе на ул. Советской, 4 работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00, в субботу - с 9:30 до 15:00.

С собой необходимо брать паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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