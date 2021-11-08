РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 ноя. В Домодедовской больнице пациентка, находящаяся в реанимации, призналась в покупке поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса, сообщил «РИАМО в Домодедове» главврач ДЦГБ Андрей Осипов.

«Сегодня имеется такой факт, что пациентка находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении. Она призналась, что у нее имеется QR-код, сертификат (о вакцинации - ред.), который, к сожалению, она приобрела. <...> Она сказала, что если бы знала, что этим закончится, она бы его не покупала», - сказал Осипов.

Он отметил, что пациентка в настоящее время находится на аппарате ИВЛ.

Главврач уточнил, что, несмотря на уменьшение числа госпитализаций, реанимационные места в больницах заняты.

«У нас благодаря нерабочим дням, которые были правительством объявлены, можно с осторожностью сказать, что имеется небольшая госпитализация. И мы видим, что количество госпитализаций уменьшилось. Сегодня и в Московской области, и в Домодедовской больнице есть свободные места. К сожалению, не реанимационные. Реанимационные места все заняты», - добавил он.

Возраст заболевших уменьшается, среди них есть и дети. По словам Осипова, сейчас в Домодедовской больнице на лечении находятся 7 детей различного возраста. У всех подтверждены новая коронавирусная инфекция и пневмония.

«Самому маленькому нашему пациенту был 1 месяц. Он, к счастью, выписался с выздоровлением», - заключил Осипов.

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