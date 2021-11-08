РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 ноя. В подмосковном Домодедове в текущем году на месте «народных троп» построили 31 тротуар, сообщил врио главы округа Михаил Ежокин.

«Подвели итоги работ по благоустройству в округе за 2021 год. Объем работ получился значительный: комплексно благоустроили 22 двора; установили 5 детских площадок по программе губернатора; на 49 сельских и отдаленных территориях установили детские игровые элементы; построили 31 тротуар на месте «народных троп», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В парке «Городской лес» к зимнему сезону уже готово освещение. Также на главной городской площади к зиме откроется бесплатный каток.