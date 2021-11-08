РИАМО - 8 ноя. Арбитражный суд города Москвы признал законным постановление Московского областного УФАС России о привлечении ПАО «Россети Московский регион» к административной ответственности из-за нарушений правил техприсоединения, сообщает пресс-служба УФАС.

Ранее гражданин пожаловался на нарушение правил технологического присоединения компанией «Россети Московский регион». Компания не выполнила мероприятия по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств в срок.

После рассмотрения заявления антимонопольное ведомство признало, что ПАО нарушило правила. УФАС вынесло постановление о штрафе в отношении компании в 600 тыс. руб.

ПАО «Россети Московский регион» обратилось в суд, не согласившись с этим решением.

Арбитражный суд города Москвы отказал ПАО «Россети Московский регион» в удовлетворении требований и подтвердил законность постановления Московского областного УФАС России.

Суд принял более 220 решений в пользу подмосковного УФАС с июля>>