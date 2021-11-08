РИАМО - 8 ноя. В проекте подмосковного бюджета на следующий год на организацию бесплатного горячего питания для учеников младших классов запланировано выделение свыше 4 млрд рублей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Из этих средств почти половина поступит из средств бюджета Московской области, другая часть – из федерального бюджета.

«Организация всеобщего горячего питания в начальной школе – это приоритетная задача, которую нам поставил президент. Московская область в числе первых регионов, выполнивших это поручение на 100%», - подчеркнул спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.

Он добавил, что выделить средства на горячее питание – это только часть задачи. Также крайне важно правильно организовать его. Горячее питание в школах должно быть вкусным, качественным и полезным.

«Этой работе – контролю качества питания в школах – депутаты регионального парламента уделяли и будут уделять самое пристальное внимание. Мы регулярно проводим проверки в своих избирательных округах, оперативно реагируем на обращения жителей», - добавил Брынцалов.