РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 ноя. Волонтеры Никольского храма в подмосковном Подольске продолжают кормить бездомных горячей едой, сообщается в группе «Никольский храм г. Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

Проект «Добрый обед» при Никольском храме призван помогать нуждающимся. Уже полгода волонтеры и неравнодушные прихожане готовят вкусную горячую пищу, а также собирают и раздают необходимые вещи. С наступлением непогоды и холодов количество нуждающихся в горячем питании и теплой одежде увеличилось. Если в теплое время года к храму приходили порядка 20-22 человек, то в настоящее время волонтеры кормят уже более 30 подопечных.

Также приход поучаствовал в организации помощи благотворительному проекту «Кифанакормит», волонтеры которого еженедельно кормят нуждающихся и людей, попавших в трудные жизненные ситуации, в районе Ярославского вокзала в Москве. Силами прихожан были собраны теплые вещи, закуплено несколько пар теплой обуви. Настоятель храма иерей Алексий Суриков передал собранные вещи координатору волонтерской организации и пообщался с кормящимися.

«Мы выражаем благодарность всему нашему приходу, волонтерам, благотворителям и жертвователям! Только вместе, объединив наши силы, мы можем помочь тем, кто сейчас очень нуждается в заботе и внимании», - заключается в материале.