РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 ноя. Работники «Водоканала» ликвидировали в Королеве более 180 подстоев канализации за месяц, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

Система канализации в Королеве работает по раздельной схеме, хозяйственно-бытовые стоки и дождевые, талые воды отводятся в разные системы водоотведения.

Система хозяйственно-бытовой канализации Королева находится в ведении городского «Водоканала». Специалисты ежедневно проводят работы по поддержанию системы водоотведения в исправном рабочем состоянии.

В октябре службой канализационных сетей «Водоканала» было ликвидировано 182 подстоя канализационных колодцев.

Для предупреждения их возникновения персонал регулярно выполняет работы по профилактической промывке и протяжке линий хозяйственно-бытовой канализации, чистке канализационных колодцев. В октябре такие работы были выполнены по 53 адресам, в том числе на улицах Горького, Пионерской, Комитетский лес, Коминтерна и других.

«Профилактические работы являются одной из самых действенных мер по обеспечению нормальной работы городской канализации. Но, пожалуй, самый надежный способ – это следование культуре использования системы канализации», – сказал генеральный директор «Водоканала» Павел Каганов.

Он напомнил жителям простые правила пользования ею: нельзя выливать легковоспламеняющиеся жидкости и кислоту; категорически запрещено бросать в унитаз пищевые отходы, песок, строительный мусор, кошачий наполнитель, тряпки, кости, стекло, металлические и деревянные предметы, а также предметы личной гигиены.