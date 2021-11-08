РИАМО - 8 ноя. В ближайшие сутки на территории столицы пойдет снег, мокрый снег и дождь, появится гололедица, так что стоит быть аккуратнее, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

В частности, с 21:00 8 ноября до 9:00 9 ноября в городе ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений.

Поэтому автомобилистам следует избегать обгонов, перестроений, опережений на трассах, парковать автомобиль вдали от деревьев.

Пешеходам лучше обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Еще не нужно оставлять без присмотра детей. В случае необходимости следует звонить по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.