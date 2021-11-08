РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 8 ноя. На Центральной улице Щелкова 9 ноября с 9:00 до 13:00 будет прекращена подача холодного водоснабжения, отключение связано с ремонтными работами по замене запорной арматуры, сообщается на странице Щелковского Межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

Холодная вода будет отключена в домах №№17, 23 (МАУ СОШ №4), 35 (детский сад «Солнышко»).

По всем вопросам необходимо обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(496)562-11-72.