РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 ноя. С 4 по 7 ноября более 300 жителей Домодедова сделали прививки от коронавируса и гриппа в мобильном пункте вакцинации в парке «Елочки», сообщается в группе Домодедовской центральной городской больницы в соцсети «ВКонтакте».

Из них более 200 человек получили первый компонент вакцины против коронавируса, около 100 привились вторым компонентом, еще свыше 40 человек вакцинировались от гриппа.

На этой неделе мобильные пункты вакцинации ДЦГБ возобновили работу в полном составе. Вакцинироваться против Covid-19 и гриппа без предварительной записи можно в аэропорту Домодедово, ГПКиО «Елочки» и в МФЦ на улице Советской.

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