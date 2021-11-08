РИАМО - 8 ноя. Полиция задержала участников массовой драки с применением палок и бутылок на востоке столицы, передает Федеральное агентство новостей.
Инцидент произошел на Саянской улице под окнами многоэтажки.
Причиной драки между двумя компаниями молодых людей стал бытовой конфликт. В итоге хулиганы пустили в ход палки и бутылки, используя их как оружие.
Местные жители, увидев происходящее, сразу позвонили в полицию. Прибывшие правоохранители задержали около десятка молодых людей. Одного из участников драки пришлось госпитализировать с серьезным ранением.
Сейчас полиция проводит доследственную проверку.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии