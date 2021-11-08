РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 ноя. Жителям подмосковного Подольска рассказали об основных изменениях в налогообложении в текущем году, сообщили в пресс-службе Межрайонной ИФНС №5 по Московской области.

Так, налоговые уведомления, направленные в текущем году, содержат расчет имущественных налогов за налоговый период 2020 года. При этом по сравнению с предыдущим налоговым периодом произошли следующие основные изменения: применены изменения в системе налоговых ставок и льгот в соответствии с нормативными правовыми актами муниципальных образований по месту нахождения земельных участков.

С информацией о налоговых ставках и льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», либо обратившись в налоговые инспекции или в контакт-центр ФНС России по телефону: 8(800)222-22-22.

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в отраслях российской экономики, пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается правительством РФ, с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года освобождаются от исполнения обязанности по уплате земельного налога в отношении земельных участков, используемых в предпринимательской деятельности.

Узнать подробности горожане могут в Межрайонной ИФНС №5 по Московской области.