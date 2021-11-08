РИАМО - 8 ноя. Водителей Московской области предупредили об ухудшении погоды и призвали к особой осторожности на дорогах 8 и 9 ноября, в это время в регионе ожидаются дождь, мокрый снег и гололедица, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

С вечера 8 ноября до утра 9 ноября в регионе объявлено экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий. Температура воздуха может опуститься ниже 0 градусов, также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами на дорогах может образоваться гололедица.

9 ноября прогнозируется дальнейшее понижение температуры воздуха и усиление гололедицы.

В связи с ухудшением погодных условий видимость на дорогах может быть затруднена. Минтранс рекомендует водителям не выезжать на дорогу на летней резине, соблюдать скоростной режим и дистанцию, снижать скорость перед поворотами и пешеходными переходами.

Пешеходам также необходимо соблюдать осторожность при переходе проезжей части и движении по тротуару. В темное время суток рекомендуется носить одежду со светоотражающими элементами.

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