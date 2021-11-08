РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 ноя. Студенты из подмосковной Балашихи Екатерина Ярощук, Кирилл Шабанов и Олеся Шатурова завоевали первое место в секции «Физико-математические науки» на международном научно-исследовательском конкурсе «Инновационные идеи молодых исследователей», сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Ярощук, Шабанов и Шатурова учатся в балашихинском филиале Ногинского колледжа, являются членами студенческого научного общества, образованного в 2018 году и ориентированного на астрономию, физику и космонавтику. На конкурсе студенты представили научную статью «Миссия «Венера-Д»: обзор научных задач и технических аспектов», которая получила высокую оценку комиссии и жюри конкурса.

В работе приводятся сведения об исследовании Венеры автоматическими аппаратами в XX веке, общая информация об условиях на планете, рассмотрены цели миссии и ее технические аспекты. По итогу был сделан вывод о перспективах реализации полета «Венера-Д» и возможном вкладе миссии в современную астрономию и планетологию.

Статья победителей конкурса была опубликована в сборнике и размещена в научной электронной библиотеке. Ребята следят за ходом проекта, это будет первая в XXI веке возглавляемая Россией международная миссия к другой планете Солнечной системы.