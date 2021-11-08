РИАМО - 8 ноя. Водителям необходимо быть внимательными и осторожными на столичных дорогах из-за прогнозируемой непогоды, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в город придут дождь и мокрый снег с порывами ветра до 17 м/с. При этом температура опустится ниже нуля, образуется гололедица.

«Просим водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров», – сообщили в пресс-службе.

Ранее МЧС также призвало неопытных водителей воздержаться от поездок за рулем автомобиля в сложных метеоусловиях.

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