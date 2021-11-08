РИАМО - 8 ноя. В начале декабря текущего года в подмосковных парках установят 37 современных туалетных модулей, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Мы запустили программу по установке новых туалетов в парках. В этом году до 10 декабря появится 37 туалетных модулей в 22 городских округах», — сказал Хайкин на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами административных округов.

Он уточнил, что туалетные модули производятся на территории Подмосковья. Они имеют 2 кабины. Одна из них оборудована для удобства маломобильных групп граждан, также в ней предусмотрен столик для пеленания детей.

Ранее Хайкин сообщал, что в этом году на территории Московской области проводятся работы по благоустройству 9 лесопарков, а также 40 общественных пространств.

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