РИАМО - 8 ноя. В начале декабря текущего года в подмосковных парках установят 37 современных туалетных модулей, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Он уточнил, что туалетные модули производятся на территории Подмосковья. Они имеют 2 кабины. Одна из них оборудована для удобства маломобильных групп граждан, также в ней предусмотрен столик для пеленания детей.
Ранее Хайкин сообщал, что в этом году на территории Московской области проводятся работы по благоустройству 9 лесопарков, а также 40 общественных пространств.
Благоустроенные места Подмосковья можно посмотреть на «Яндекс.Картах»>>
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