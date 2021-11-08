РИАМО - 8 ноя. В 2021 году 4 больших катка появятся в 4 городских округах Подмосковья. На катках будет профессиональное освещение и звуковое оборудование, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Также у нас в рамках программы будет установлено 4 катка в этом году. Это Домодедово, Серпухов, Одинцово и Люберцы. Это большие катки, на которых можно играть как в хоккей, так и единовременно 150 человек смогут находиться и кататься в зимние праздники», — сказал Михаил Хайкин на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами округов.

Катки будут иметь профессиональное освещение и звуковое оборудование. Пропускная способность пункта проката инвентаря составит 200 человек за сеанс. Там будут располагаться камеры хранения, раздевалки и можно будет заточить коньки. ​

Ранее Хайкин сообщил, что в этом году на территории Московской области проводятся работы по благоустройству 9 лесопарков, а также 40 общественных пространств.