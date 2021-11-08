РИАМО - 8 ноя. Ситуация с рядом резонансных конфликтов, произошедших в Подмосковье в последнее время, прояснена, правоохранительные органы пришли к выводу, что инциденты не были связаны с проявлением межнациональной розни. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков.

Пауков выступил с докладом на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.

«Где-то это нарушения общественного порядка, хулиганство, драки, которые преподносятся в средствах массовой информации как драки славян с азиатами, кавказцами. В результате мы проводим проверку, и никакой межэтнической и межнациональной розни нет», — сказал Пауков.

Он отметил, что сообщения об инцидентах в Красногорске, Люберцах и Домодедове вызвали ажиотаж и беспокойство в обществе. Пауков подчеркнул, что ситуация прояснена, нарушители закона задержаны правоохранительными органами.

Также Пауков сообщил, что в Подмосковье проверят жилой сектор на предмет работы нелегальных хостелов. Это позволит снять напряженность в обществе, связанную с приезжими.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания подчеркнул, что жители региона должны чувствовать себя в безопасности на улице.

Ранее в деревне Путилково Красногорска местные жители массово жаловались на недопустимое поведение и преступления со стороны мигрантов. В итоге было принято решение перенести миграционный центр из Путилкова в новую Москву.

В начале ноября в Подмосковье произошли два громких инцидента. Это массовая драка со стрельбой из пневматического оружия в Домодедове, которой предшествовал бытовой конфликт. В Люберцах избили 17-летнего подростка, который попытался защитить девушек от толпы мужчин.