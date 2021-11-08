РИАМО - 8 ноя. Правительство РФ поддержало законопроект партии «Единая Россия» об отмене обязательного техосмотра. Данная инициатива не затрагивает такси и транспорт, используемый для перевозки пассажиров, сообщает ТАСС.
По проекту обязательный техосмотр не нужно будет делать легковым авто и мототранспортным средствам, которые принадлежат людям и используются в личных целях.
Обследование нужно будет проводить при постановке ТС на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.
Так, 2 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, который отменил обязательное прохождение технического осмотра для получения страхового полиса ОСАГО.
Кроме того, с 1 октября в России вступили в силу новые правила ТО: теперь карты техосмотра можно оформить только в электронном виде, а транспортные средства при въезде и выезде из пункта ТО фотографируют.
Перспективы отмены обязательного техосмотра: станет ли больше аварий на дорогах>>
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