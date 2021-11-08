РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 ноя. В Доме культуры «Кучино» подмосковной Балашихи завершается капитальный ремонт в рамках национального проекта «Культура», открытие учреждения планируется в конце ноября текущего года, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Капремонт ДК «Кучино» общей площадью 1574 квадратных метра, который до этого не проводился ни разу, начался в ноябре 2019 года. Работы подразумевали в том числе и техническое переоснащение Дома культуры.

«С сегодняшнего дня начался переезд в обновленный ДК: устанавливают новую мебель, системы навигации, благоустраивают территорию. Открытие дома культуры планируется в конце ноября», - сказали в пресс-службе.

В настоящее время проводится капитальный ремонт в 10 подмосковных домах культуры.