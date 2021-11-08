РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 8 ноя. За прошедшие сутки в Щелкове выявили 17 случаев коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 8 533 случая инфицирования, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидемситуации.

В Подмосковье с 6 по 8 ноября выявлено 9 811 случаев Covid-19, в том числе 3 429 за прошедшие сутки.

За все время пандемии в Московской области подтверждено 542 376 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 9 179 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 472 223 человека.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу 8 (800) 550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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