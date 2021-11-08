РИАМО - 8 ноя. Теперь в Подмосковье благоустроенные места можно посмотреть в сервисе «Яндекс.Карты». Среди них: парки, скверы и другие общественные пространства, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«На «Яндексе» стали появляться наши объекты. Это уже (благоустроенные - ред.) территории, которые жители могут найти в «Яндексе». Очень много комментариев по поводу ряда отдельных объектов, которые в парках появляются», — уточнил Хайкин на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами административных округов.

Он отдельно выделил большое количество положительных отзывов в социальных сетях. Особенно это заметно за прошедший период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября, когда жители области активно посещали общественные территории.