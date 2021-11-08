РИАМО - 8 ноя. Во время нерабочего периода, с 28 октября по 7 ноября, в столичном транспорте было выявлено более 16 тыс. нарушителей масочного режима, сообщает пресс-служба ГКУ «Организатор перевозок».
Он пояснил, что во всем транспортном комплексе усилен контроль за соблюдением масочного режима, проверки продолжат. Также, по его словам, число горожан, понимающих важность ношения средств индивидуальной защиты в общественных местах, увеличивается. Почти все пассажиры заходят в метро в масках.
В октябре контролеры выявили более 50 тыс. нарушителей масочного режима в транспорте столицы.
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