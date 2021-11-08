Система QR-кодов к середине декабря будет действовать во всех 85 регионах страны. На фоне ограничений предприимчивые жители страны стали предлагать на «Авито» новый вид услуг – QR-курьерство. О том, чем занимаются QR-курьеры и как много предложений им поступает, читайте в материале РИАМО.

Чем занимаются QR-курьеры

Главное отличие QR-курьера – это вакцинация от коронавируса. Он может, как и обычный курьер, принести продукты, сходить в магазины, из которых нет доставки, а также сопроводить вашего ребенка в театр или в музей. Например, 30-летний Сергей из столицы, помимо простых услуг доставщика, также помогает с решением бытовых проблем.

Мужчина – фрилансер, но из-за карантина его работа приостановилась. В результате Сергей решил предложить услуги курьера с QR-кодом на «Авито». По его словам, спрос по Москве высокий, и в среднем удается заработать до 6 тысяч рублей в день.

«По обращениям – минимум десять человек в день. Чаще всего это доставки из пункта А в пункт Б. Людям важно, чтобы что-то забрали у кого-то, и человек был привитый. Просят и о банальных вещах, например, в магазин заехать купить что-то», – рассказал мужчина.

Помимо обычных курьерских доставок, Сергей также предлагает услугу онлайн-шопинга: курьер приходит в магазин и по видеосвязи выбирает вместе с клиентом вещи.

«Человек просто сидит за монитором и смотрит через прямую трансляцию по любому мессенджеру, что там происходит», – объяснил Сергей.

Сколько стоят услуг привитых курьеров

Стоимость услуг QR-курьеров варьируется в зависимости от региона. Так, в Москве и Подмосковье привитые курьеры за заказ просят от 150 рублей, в Санкт-Петербурге – от 250 рублей.

В Курганской и Свердловской областях ценник уже от 500 рублей, столько же стоит новая услуга и Республике Коми. За ними следует Алтайский край, где курьеры берут от 400 рублей за заказ, а в Иркутской области и республике Крым – от 350 рублей. В Самарской области стоимость услуг вакцинированного курьера начинается от 300 рублей. В Пермском крае доставщики просят за свою работу от 100 рублей.

Спрос на услуги QR-курьеров

Такие удачливые курьеры, как Сергей, – скорее исключение, чем правило. В основном доставщики нового поколения жалуются на отсутствие заказов.

Так, Антон из Перми предлагает забрать продукты из магазинов и ресторанов быстрого питания, провести шопинг по видео. За свои услуги он берет от 100 рублей. Молодой человек отмечает, что в последнее время спрос упал, и зарабатывает он таким способом совсем немного.

«Сегодня вообще не было, а день-два назад было по два-три заказа. 400-500 рублей в день максимум», – объяснил Антон.

Мария выложила свое объявление после того, как подглядела идею у одного блогера, но в Свердловской области спрос совсем небольшой.

«Сделала один заказ – купить по электрике розетки, провода всякие за 500 рублей», – рассказала девушка.

Игорь живет в Самаре, он один из первых разместил свое объявление на «Авито».

По его словам, в первые дни люди очень часто звонили, но сейчас интересуются предложением реже.

«Я думаю, адаптация людей уже прошла, и желание звонить уменьшилось. В первый день звонков 15-20 поступило, и сообщения тоже были. Потом постепенно по одному-два человека убавлялось. Но я не очень много заработал на этом, примерно 4,5 тысячи рублей», – поделился Игорь.

Евгения тоже из Самарской области. Свое объявление она выложила 31 октября. Девушка увидела подобные предложения и тоже решила попробовать. Однако, по ее словам, отклика на пока нет.

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