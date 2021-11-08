РИАМО - 8 ноя. С 2018 по 2021 годы 27 подмосковных городов стали победителями Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений, которые получают финансирование на реализацию проектов комфортной городской среды, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
В 2022 году свои проекты реализуют: Серпухов, Клин, Кашира, Электрогорск, Пущино и Верея.
О запуске конкурса в 2018 году объявил президент РФ Владимир Путин. Победители получают средства на свои проекты благоустройства.
Конкурс проводится для поддержки проектов по созданию привлекательных, комфортных городских пространств в малых городах и исторических поселениях. Благоустроенные общественные территории повышают качество жизни, становятся точками притяжения, как жителей города, так и туристов, способствуют развитию малого и среднего предпринимательства.
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